Caso Covaxin: Precisa projetava faturar R$ 800 milhões com rede privada

No momento em que havia uma corrida mundial de governos pelo imunizante, a empresa previa cobrar até US$ 40 por dose que seria vendida na rede privada, o dobro do preço máximo estipulado pela fabricante

Publicado 30/06/2021 13:31 | Atualizado há 44 minutos