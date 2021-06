Relator Renan Calheiros na CPI da Covid - Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 30/06/2021 13:12 | Atualizado 30/06/2021 13:25

Rio - O senador Renan Calheiros (MDB) rebateu o fato do empresário Carlos Wizard ter decidido ficar calado durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as responsabilidades do Governo Federal na falta de combate a pandemia. Wizard é suspeito de integrar gabinete paralelo que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro sobre quais decisões tomar no enfrentamento ao coronavírus.

"Os machões da internet ficam caladinhos aqui na CPI", ironizou Calheiros.No último dia 16, o ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu ao empresário Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio e não produzir provas contra si no depoimento à CPI da Covid. No entanto, o empresário tem utilizado da concessão do STF para todos os questionamentos feitos pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB

