Carlos Wizard na CPI da Covid, nesta quarta-feira, dia 30 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Carlos Wizard na CPI da Covid, nesta quarta-feira, dia 30Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 11:39 | Atualizado 30/06/2021 15:16

Brasília - Em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira, 30, o empresário Carlos Wizard afirmou que não compareceu à primeira sessão da comissão que foi convocado, no dia 17 de junho, porque precisava cuidar do pai doente e da filha grávida, nos Estados Unidos. Nesta quarta, o colegiado ouve o empresário acusado de integrar e ser um dos líderes do "gabinete paralelo".

Segundo Wizard, ele estava nos Estados Unidos desde março deste ano, já que seu pai, de 87 anos, mora no país e está com a saúde debilitada. "No momento que ele mais precisa de apoio", disse Wizard.

Publicidade

Acompanhe a sessão ao vivo:

"Jamais em tempo algum passou pelo meu pensamento, na minha mente, a indisposição de estar presente fazendo meu depoimento, não tenho razão para isso", afirmou. O empresário disse ainda que a filha, grávida, também mora nos Estados Unidos, e enfrenta uma gravidez de risco.

Publicidade

"Seu bebezinho nasce nos próximos dias, meu neto de número 19. Se a sua filha tivesse prestes a dar a luz, o que você faria?", disse o empresário à CPI.

Carlos Wizard diz que não compareceu na sessão da CPI que foi convocado porque precisava cuidar de seu pai doente e filha grávida.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaPandemia #CarlosWizard #ODia pic.twitter.com/JfG2CN0wUQ — Jornal O Dia (@jornalodia) June 30, 2021

Publicidade