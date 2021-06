Ex-presidente Lula e ex-ministro Ciro Gomes - Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 30/06/2021 14:35

Nesta quarta-feira, 30, Ciro Gomes (PDT), criticou o ex-presidente Lula (PT) por não se posicionar sobre as recentes notícias envolvendo acusações de irregularidades na compra de vacina pelo governo Bolsonaro.



“Cadê a opinião do Lula sobre esses escândalos todos?”, questiona o pedetista, que cita nomes do PT que se envolveram em escândalos de corrupção para criticar o ex-presidente .

Confira:

Aliás, cadê a opinião do Lula sobre esses escândalos todos? Olha a encalacrada que nós caímos: o principal líder da oposição até o presente momento não deu uma palavra sobre esta absurda corrupção na roubalheira em vacinas. — Ciro Gomes (@cirogomes) June 30, 2021

Não fala nada porque na hora que ele falar em corrupção a turma manda ver Palocci, Sérgio Machado, Eunício Oliveira... Manda ver Ricardo Barros, que era vice-líder do governo Lula. — Ciro Gomes (@cirogomes) June 30, 2021

Além das suspeitas de irregularidades no contrato da Covaxin, que com suspeitas de superfaturamento, onde um servidor do ministério da saúde teria sido forçado pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, a ter o contrato assinado, surgiu na última terça (29) nova denúncia.

Segundo um representante de uma empresa vendedora de vacinas, o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina de US$ 1 a cada dose de vacina da Astrazeneca que seria comprada.