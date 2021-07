Vacina Covaxin, desenvolvida pelo laboratório Bharat Biotech - Reprodução

Vacina Covaxin, desenvolvida pelo laboratório Bharat Biotech Reprodução

Por iG

Publicado 30/06/2021 18:57 | Atualizado 30/06/2021 18:58

Brasília - O prazo para análise do pedido de uso emergencial da Covaxin foi suspenso nesta quarta-feira (30). Em nota, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou que a Precisa Medicamentos não entregou os documentos obrigatórios para a análise.



"Documentos obrigatórios e essenciais para a avaliação da eficácia e da segurança do imunizante foram apresentados apenas parcialmente ou não foram localizados", afirmou a agência.



"A empresa informou que, por se tratar de arquivos com tamanho maior do que o aceito pelo sistema da Anvisa, encaminhou um link para acesso à documentação, mas não enviou as orientações necessárias para acesso à nuvem", completou.

Publicidade

Os documentos que faltam são referentes a relatórios de segurança e imunogenicidade da vacina, relatórios de estudos clínicos e dos dados de eficácia e de segurança do imunizante.



Por fim, a Anvisa afirmou que orientou a Precisa Medicamentos a fracionar os arquivos e apresentar os documentos formalmente, já que o regulamento da agência não permite documentos encaminhados por links externos.