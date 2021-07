O casal estava junto há quatro anos e tinha se conhecido em um aplicativo de relacionamento. - Reprodução

O casal estava junto há quatro anos e tinha se conhecido em um aplicativo de relacionamento.Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:39 | Atualizado 01/07/2021 11:40

A empresária Anne Cipriano Frigo, de 46 anos, presa por suspeita de encomendar o assassinato de seu namorado, Vitor Lúcio Jacinto, de 42, deu uma festa dois dias após a morte dele. O funcionário do casal, Carlos Lex Ribeiro de Souza, confessou o crime a mando da patroa. As informações são da Record TV.

Segundo apuração da emissora, Anne também queria manter a família do companheiro acreditando que ele estivesse vivo. A milionária, inclusive, usou o celular do namorado, se passando por ele, para tranquilizar os familiares e amigos da vítima depois da execução, de acordo com a Polícia Civil.

Publicidade

Conforme informações do programa Brasil Urgente, da Band, o casal havia se conhecido em um aplicativo de relacionamentos e estava junto há quatro anos. Os dois moravam juntos em um apartamento avaliado em R$ 20 milhões na Vila Nova Conceição, bairro nobre na Zona Sul da capital paulista.

Entenda o caso



Vitor trabalhava de segurança em um restaurante e virou corretor de imóveis quando os dois assumiram o relacionamento. Carlos, de 38 anos, trabalhava para o casal também como corretor. O crime teria sido motivado, segundo a polícia, pela descoberta de um relacionamento extraconjugal de Vitor. Anne, então, decidiu encomendar a morte do marido a Carlos que, pela execução, receberia R$ 200 mil.



O corpo de Vitor Lúcio foi encontrado no dia 18 de junho, próximo à represa de Guarapiranga, na Zona Sul de São Paulo. Os restos do corpo foram carbonizados no rosto e nos pés, de forma a tentar atrapalhar a identificação. A causa da morte, segundo os exames, foi um tiro no coração.



Publicidade

Anne havia registrado o desaparecimento do marido, mas a Polícia Civil passou a investigá-la depois que o corpo foi encontrado. A prisão temporária de ambos foi decretada nesta segunda-feira, 28, com prazo prorrogável por mais 30 dias.