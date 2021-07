Luiz Paulo Dominguetti Pereira depõe na CPI da Covid - Pedro França/Agência Senado

Luiz Paulo Dominguetti Pereira depõe na CPI da Covid Pedro França/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:41 | Atualizado 01/07/2021 12:06

A CPI da Covid ouve, nesta quinta-feira, 1°, o representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira. Em reportagem publicada esta semana pelo jornal Folha de S. Paulo, Dominguetti afirmou ter recebido pedido de propina de US$ 1 por dose de vacina, em troca da assinatura do contrato com o Ministério da Saúde. Questionado pelo Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI, o depoente confirmou o encontro com o diretor de Logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, no qual o pedido foi feito.



"Se ele pudesse eventualmente descrever como, quando, e por quem foram exatamente feitos os pedidos na conversa. E de que forma?", indagou Calheiros. Em resposta, o representante afirmou que “o pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias".



No depoimento, Dominguetti declarou ter recebido o pedido de propina no dia 25 de janeiro por Dias, queias foi exonerado nesta quarta-feira, 30, do cargo após ser acusado de pedir propina na negociação. "Ele sempre pôs o entrave no sentido que, se não majorasse a vacina, não teria aquisição do Ministério da Saúde. Ele disse que a pasta dele tinha orçamento que poderia comprar a vacina".

O depoente também detalhou o encontro com Dias, que ocorreu em um restaurante no Shopping Brasília, conforme havia sido publicado. No jantar em questão, o diretor teria feito o pedido de propina para cada dose da vacina AstraZeneca, vendida pela Davati.



A primeira oferta, segundo o representante, seria de US$ 3,50 por cada dose do imunizante. Roberto Dias, por sua vez teria feito o pedido de propina de US$ 1 por cada uma, totalizando o valor de US$ 4,50. No depoimento, Dominguetti também confirmou o total de 400 milhões de doses ofertadas na conversa inicial com Dias. Assista:



Luiz Paulo Dominguetti afirma que Roberto Dias pediu US$ 1 de propina por dose de um total de 400 milhões, sendo US$ 3,50 o valor de cada dose.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/UJHFBAYIu3 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2021

Em um primeiro momento, o depoente foi questionado acerca de sua ocupação no mercado farmacêutico e logo em seguida afirmou que também é policial militar de Minas Gerais. Como policial militar, declarou que atuou na função para ter uma complementação de renda.

Veja:

Vendedor que acusa o governo de pedir propina é policial militar de Minas Gerais.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/eSTPVzgaU6 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2021 “Vossa senhoria sempre se dedicou à representação de empresas do mercado farmacêutico ou possui outra atividade laboral?”, perguntou Calheiros.

Na CPI, ele ressaltou que não poderia interferir no preço da oferta diante da oferta de propina. "Não tem como eu chegar e aceitar qualquer coisa, embora seja imoral também, porque eu teria que tirar do meu bolso para pagar", disse. A primeira ponte de negociação foi feita por meio de Marcelo Blanco, ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que teria apresentado o representante a Roberto Ferreira Dias, de acordo com o depoimento.

Acompanhe ao vivo:

*Com informações do Estadão Conteúdo

