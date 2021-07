Rogério Carvalho na CPI da Covid - Waldemir Barreto/Agência Senado

Publicado 01/07/2021 16:26 | Atualizado 01/07/2021 17:31

Durante a sessão da CPI desta quinta-feira, 1º, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) compartilhou uma série de publicações do representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Mais cedo, o representante de vacinas havia afirmado que nunca havia manifestado posição política na internet.

"Quero mostrar aqui no ano de 2019, que ainda estava ativo, o Luiz Paulo Dominguetti compartilhou uma montagem do general Heleno comendo o fígado do ex-presidente Lula ao alho poro. Depois, ele repostou uma fala que dizia 'o esquerdista Ivan Valente, líder do PSOL, vivendo distorcendo a realidade'. Ele também repostou de um deputado ligado ao presidente Bolsonaro", afirmou o senador.

Carvalho continuou argumentando sobre publicações de Dominguetti. "Ele também posta as ligações telefônicas de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) para um criminoso condenado em segunda instância, falas sobre general Villas Boas que sai em defesa da Lava Jato e de Sergio Moro, além

de dizer que a esquerda está unida contra Bolsonaro e Ciro Gomes surta e ataca Maria do Rosário", disse o senador.

Além disso, o senador aborda mais postagens do representante de vacinas, como "esse é o meu presidente Bolsonaro" e mais outras em defesa do Bolsonaro.

"Ele aqui diz que é representante de uma empresa e que se diz vender vacinas. É importante dizer que o governo do Brasil não precisa de intermediação para aquisição de vacinas com nenhum laboratório. Mas, vossa excelência vai e diz que participou de uma reunião onde foi cobrado a propina de U$ 1 dólar por dose", comenta Carvalho.

Em seguida, o senador comenta que o representante foi com a intenção de denunciar um esquema de propina, mas ao mesmo tempo apresenta um áudio para desqualificar outra denúncia também no Ministério da Saúde. "Me parece, ao que tudo indica, que a entidade que o representa é ligada a um clube de tiros, é ligada a indústria de armas. Ao que foi dito aqui vossa senhoria entrou no negócio a pedido, o senhor é defensor do Bolsonaro nas redes sociais. Qual o papel o senhor veio fazer aqui?", questionou Carvalho.

Ele continua afirmando que Dominguetti tentou descredibilizar uma investigação da CPI da Covid. "Ele foi plantado aqui. Quem teria feito tal implante? Certamente alguém que se beneficiaria com a descredibilização da denúncia e desviar o foco das investigações em torno da vacina indiana Covaxin. Obviamente, o próprio governo para intervir em uma investigação autônoma do poder Legislativo", afirmou o senador petista.

Por isso, Carvalho (PT-SE) pediu que a CPI da Covid solicite uma investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre as condições do depoimento do policial militar Luiz Paulo Dominguetti. Para Carvalho, há no "mínimo suspeição".

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), que estava presente na sessão mesmo não fazendo parte da CPI, questionou se o presidente da CPI iria levar aquilo para a Ordem do Dia. "Presidente isso vai ser recolhido. Isso é um delírio do senador Rogério Carvalho", disse ele.

O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) disse que a fala do Rogério Carvalho era muito grave. "O senador tenta pauta com equilíbro, mas penso que ele exagerou na sua fala e disse uma coisa grave. Ele disse que o governo teria plantado o Dominguetti nessa CPI", afirmou.