Luiz Paulo Dominguetti Pereira depõe na CPI da Covid. Pedro França/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:45 | Atualizado 01/07/2021 17:16

O policial militar e representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti, que depõe nesta quinta-feira, 1º, na CPI da Covid, disse que o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) tentou negociar vacinas com a empresa e exibiu um áudio na comissão do Senado para defender seu argumento. Apesar da alegação, o áudio não deixa claro se o deputado fala da aquisição de vacinas e da empresa.



Por conta da alegação, a Polícia do Senado irá inspecionar o celular de Dominguetti para apurar se o áudio exibido pelo depoente diz respeito à negociação de vacinas por parte do deputado Luis Miranda. Confira o momento abaixo:

Polícia do Senado é chamada para realizar a inspeção no celular do depoente.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/eaDk5d4PAa — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2021

Contraponto a afirmação de Dominguetti, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SC) apresentou documentos comprovados em cartório que atestam que o áudio de Miranda apresentado pelo depoente do dia na CPI não se tratava de compra de vacinas. Em seguida, ele pede a prisão do depoente, que é negado pelo presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM).

Além de Alessandro Vieira, os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Simone Tebet (MDB-MS) afirmaram que Dominguetti foi 'plantado' na CPI da Covid para desviar das investigações e tentar incriminar o deputado Luís Miranda, autor de acusações sobre irregularidades do Ministério da Saúde em negociações para a compra da Covaxin.



Rogério Carvalho recuperou algumas postagens antigas de Dominguetti em que o depoente presta apoio e defende medidas do governo Jair Bolsonaro (sem partido).

Acompanhe ao vivo: