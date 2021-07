Luiz Paulo Dominguetti Pereira depõe na CPI da Covid - Pedro França/Agência Senado

Publicado 01/07/2021 17:16 | Atualizado 01/07/2021 17:27

Durante a sessão da CPI desta quinta-feira, 1º, o representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, disse que o deputado Luis Miranda (DEM-DF) tentou negociar a compra de vacinas contra a Covid-19. Entretanto, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), comprovou através de uma ata que apresenta todo o conteúdo das negociações, e afirma que o áudio apresentado era sobre luvas e não sobre a vacina.

"Aqui eu tenho a ata notarial produzida agora no Cartório do 4° Ofício do DF, onde o deputado federal Luis Miranda compareceu e apresentou todo o conteúdo, dos diálogos, áudios, prints e conversas que teve. Se eu não estiver enganado, no mês de setembro de 2020, falando sobre a venda de luvas. Este é o áudio que o senhor apresentou pra essa CPI como se fosse um áudio referente a intermediação de venda de vacinas", afirmou o senador.

Em seguida, Vieira questiona a gravidade dos atos do depoente, "o senhor tem noção da gravidade do que está fazendo?". Dominguetti se defendeu dizendo que a forma como recebeu o áudio por Cristiano Alberto Carvalho, representante oficial da Davatti no Brasil, o induziu ao erro de interpretação. "Como eu disse, a contextualização de como eu recebi do Cristiano era a conotação", respondeu Dominguetti.

"O senhor alega que foi induzido ao erro?", pergunta o senador. Logo depois o depoente confirma e diz: "Isso. A minha interpretação da mensagem não muda contextualização do áudio, a prova. A perícia vai provar que recebi áudio do Christiano".

Com o fim da palavra, o senador pede que a presidência da comissão avalie os atos do representante da Davati Medical Supply. "No final desse procedimento todo eu peço que a presidência avalie a hipótese de prisão em flagrante pelo falso testemunho".

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) voltou na questão e, Dominguetti disse novamente que pode ter sido induzido. "Eu recebi o áudio e acreditei no áudio de boa-fé. Me foi postado e induzido a acreditar que eram vinculados, que eram postagens próximas, uma embaixo da outra, dando a entender a mim que eram vinculados ao mesmo fato. A forma que eu recebi o áudio, que ela sugeria, uma ligação, que eram as mesmas tratativas", afirmou.

Simone afirmou ter dúvidas sobre o "papel" que Dominguetti está desempenhando na CPI. "Se de alguma forma o senhor estiver aqui por outros interesses, ou plantado por quem quer que seja, lamento mas pode gerar a sua demissão [da PM] a bem do serviço público", disse.

Assista o vídeo: