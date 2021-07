Joice Hasselmann critica Bolsonaro por apoiar voto impresso: 'Hitler tupiniquim' | Brasil | O Dia

Brasil

PSOL pede cassação de Ricardo Barros por quebra de decoro parlamentar

Partido cita as acusações feitas pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e pelo irmão do parlamentar, Luis Ricardo Miranda, de corrupção no contrato para compra da vacina indiana Covaxin

Publicado 01/07/2021 20:10 | Atualizado há 35 minutos