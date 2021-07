Alexandre de Moraes - Divulgação

Alexandre de MoraesDivulgação

Por iG

Publicado 01/07/2021 16:15

As frentes de investigação do inquérito dos atos antidemocráticos foram multiplicadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que abriu casos específicos para apurar a conduta de duas deputadas bolsonaristas, além de uma suposta organização criminosa de fake news. O ministro atendeu apenas parte do pedido do procurador-geral da República de arquivar as investigações.



Em decisão obtida pela CNN, Moraes declara extinta apenas a apuração de atos produzidos em frente ao quartel-general de Brasília no ano passado, com gritos por intervenção militar.

No entanto, o ministro abriu novas investigações para apurar uma suposta organização criminosa cujos passos foram detectados pela Polícia Federal. Segundo a jornalista Daniela Lima, nos autos, a PF nomina como integrantes do núcleo político desse grupo dois filhos do presidente Jair Bolsonaro: o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro .

Publicidade

Apurações específicas de caixa dois e uso irregular de servidores também foram abertas para investigar as deputadas federais, Paula Belmonte e Aline Sleutjes.