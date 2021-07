CPI da Pandemia ouve Luiz Paulo Dominguetti sobre denúncias relacionadas à AstraZeneca. - Reprodução

CPI da Pandemia ouve Luiz Paulo Dominguetti sobre denúncias relacionadas à AstraZeneca.Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:13 | Atualizado 01/07/2021 15:18

Após uma série de debates e acusações durante a oitiva do representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) levantou mais uma polêmica na CPI. Segundo o parlamentar, no catálogo de medicamentos distribuídos pela companhia presente do site da Davati, não consta a presença da vacina AstraZenca - pela qual teria sido pedida propina pelo Ministério da Saúde.

“Eu achei muito estranho uma empresa que tenha a capacidade de ofertar, como fez, em uma proposta, 400 milhões de doses ao governo brasileiro e não ter apresentado, no portfólio da sua empresa, esse produto”, pontuou o senador.

Ainda durante sua fala, o senador trouxe à tona a informação de que a Davati teria sido investigada no Canadá por tentativa de golpe com a venda das vacinas e afirmou que "nós podemos estar diante de um golpe internacional importantíssimo."

O senador também questionou na sessão a falta de relação contratual de Dominguetti com a empresa farmacêutica.

"Senador Omar, uma empresa que está representada em mais de 60 países no mundo, do tamanho de uma Davati, coloca um intermediário com o governo brasileiro para vender 400 milhões de doses sem nenhuma relação contratual?", indagou o parlamentar.

O senador Tasso Jereissati analisou as falas do depoente como um conjunto de ações estranhas. "Isso é inverossímil, isso não existe", afirmou.

"A não ser que AstraZenca fosse correr em uma série de crimes que poderiam afetar a sua reputação internacional, não só para empresa mas para a universidade de Oxford", disse.

Ainda com a palavra, o senador analisou os dados da negociação e afirmou que o preço oferecido pela Davati estaria enquadrando a AstraZenca em um crime de abuso econômico. "O senhor disse que o preço seria de 3,50 dólares, o preço que a AstraZenca ofereceu é de 15 dólares. A AstraZenca estaria fazendo um crime de abuso econômico ao país, já que ela tem condições de vender a 3,50 dólares. Essa diferença é absurda. Não existe nenhuma vacina no mundo ofertada por esse preço. Vacina não é uma commodities, vacina é um produto com um mercado competitivo. Não é como ouro ou soja variando no mercado conforme a cotação. Se existisse, seria contraditório".

"Esse conjunto me fez crer que alguém estava tentando dar o golpe, isso já esta claro", concluiu Tasso

Durante fala mais cedo, o depoente explicou, após ser questionado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), como a Davati teria acesso às 400 milhões de doses do imunizante, mesmo com o quadro de escassez generalizada na aquisição de vacinas. Segundo Dominguetti, Herman Cárdenas, presidente da Davati Medical Supply, tinha acesso a locadores do mercado, que eram os proprietários da vacina. Confira:

Dominguetti explica como a empresa Davati teria acesso a um grande número de doses no contexto de escassez de vacinas.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/9VicCpwwT8 — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2021 Acompanhe ao vivo:

