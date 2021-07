Omar Aziz na CPI da Covid desta quinta-feira, dia 1º de julho - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:54 | Atualizado 01/07/2021 15:34

Após a apresentação de um áudio do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) divulgado pelo representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, o parlamentar desmentiu se tratar sobre vacinas. Em conversa com o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) e membros da comissão, Miranda afirmou que o áudio falava sobre compras de luvas.

Após ser citado, Miranda foi até a sala onde a CPI ouve Dominguetti e teve de ser contido por colegas e pela Polícia Legislativa do Senado. Em seguida, ele se reuniu com os membros da comissão. "Eu fui conversar com o deputado Luis Miranda. Chamei outros membros da CPI, como senador Fernando Bezerra e Marcos Do Val (Podemos-ES), para ser testemunha da minha conversa com ele. Assim não teria dúvida de que eu teria induzido. Bezerra conversou muito mais com ele do que eu", afirmou Aziz.

Na conversa, Aziz afirmou que Miranda disse que o áudio se trata de uma conversa feita em 2020. "Ele disse que é uma negociação nos Estados Unidos, que não tem nada a ver com Brasil, e que não era sobre vacinas e nem se falava em imunizantes naquele período", disse o presidente da CPI.

Miranda disse para os membros e para o presidente da comissão de que o áudio foi divulgado para acabar com a imagem e com os depoimentos feitos por ele. "Ele falou que está editado aqui para prejudicá-lo. Luis disse que foi até polícia para levar o áudio completo, fazer uma denúncia crime, e que irá dispor a edição do áudio", afirmou Aziz.

O presidente da CPI comentou sobre a divulgação do áudio durante a sessão desta quinta-feira. "A testemunha fala até do irmão do deputado. Vossa excelência foi induzido até falar do irmão do Luis Miranda", disse ele.

Em entrevista a jornalistas logo em seguida, disse que o policial mentiu. Segundo o deputado, a mensagem tratava de aquisição de luvas, e não de vacinas, e foi enviada em outubro de 2020. "Trata de fornecimento de luvas entre uma empresa privada e a minha empresa privada", disse Miranda.

"A intenção é clara desde o princípio, é descredibilizar as testemunhas que de fato trouxeram evidência que existe corrupção dentro do Ministério da Saúde", completou Miranda.