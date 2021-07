Empresário escondia drogas dentro de lanche para despistar o tráfico de drogas - Reprodução

Por iG

Publicado 01/07/2021 17:52

Manuas - Um dono de uma lanchonete em Manaus foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia nomeada de “Caçadores do Asfalto” na última terça-feira (29) após diversas porções de maconha e de cocaína serem encontradas no local.



O fato curioso da apreensão se dá pois parte das drogas foram encontradas em lanches.

Ainda segundo informações do “Meio Norte”, o homem, identificado como Erick, tentou esconder parte dos entorpecentes no lixo, mas os policiais militares as encontraram durante as buscas.

Com o preso foi encontrado 3 trouxas de maconha, 51 pinos de cocaína e uma balança de precisão.