Atualmente, a CPI da Covid já tem contado com auxílio da Polícia Federal, Receita Federal e Tribunal de Contas da União.Pedro França/Agência Senado

Por iG

Publicado 05/07/2021 11:48 | Atualizado 05/07/2021 14:04

A CPI da Covid pediu à Procuradoria Geral da República (PGR) que um procurador seja destacado "com urgência" para auxiliar os senadores na investigação. O objetivo principal do procurador deverá ser a análise de documentos e quebras de sigilo.



Segundo informações da colunista Bela Megale, do O Globo, no ofício enviado à PGR, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), pede que o procurador destacado seja Aldo de Campos Costa, que já atuou em casos como a investigação envolvendo os ataques do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Além desse, Aldo também atuou no acordo de não persecução penal no qual o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, admitiu crime de caixa dois e apenas pagou multa para fechar o processo. Ele também determinou o arquivamento de uma representação à PGR contra o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), com acusação de crime de desobediência por ter faltado a um depoimento.

Costa já trabalhou na CPI dos Correios, que resultou no escândalo do mensalão. Como advogado, ele defendeu uma sócia do publicitário Duda Mendonça.



Atualmente, a CPI da Covid já tem contado com auxílio da Polícia Federal, Receita Federal e Tribunal de Contas da União. A equipe técnica permite o aprofundamento das suspeitas de corrupção e outras irregularidades relacionadas ao governo Bolsonaro.