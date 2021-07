Olavo de Carvalho - Olavo de Carvalho/Divulgação

Publicado 08/07/2021 14:15 | Atualizado 08/07/2021 14:21

Após 16 anos fora do Brasil, o escritor Olavo de Carvalho, conhecido como o "guru do bolsonarismo", desembarcou no país, na manhã desta quinta-feira, 8, para dar continuidade a um tratamento médico. As informações são do Portal Metrópoles.

Olavo, que tem 74 anos de idade, estava internado desde o mês de abril em um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em virtude de problemas respiratórios.

O escritor foi levado para o Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, onde será atendido pelo cardiologista José Antonio Ramires.

Além dos problemas respiratórios, Olavo lida há alguns anos com consequências da doença de Lyme, popularmente conhecida como “doença do carrapato”, que é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi e transmitida por carrapatos. Essa doença pode causar irritação na pele, dores nas articulações e fraqueza nos membros.