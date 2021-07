Randolfe Rodrigues na CPI da Covid, nesta quinta-feira, dia 24 - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 15:28

Rio - Após a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI), Franciele Fantinato revelar à CPI que o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, retirou a população carcerária do grupo prioritário sem aval da equipe técnica, o assunto deu o que falar na sessão e causou um bate-boca entre os senadores Randolfe Rodrigues e Marcos do Val.

Na ocasião, do Val afirmou que a imunização do grupo não era necessária, porque estavam todos isolados. Randolfe então rebateu o parlamentar e disse "não acredito que estou ouvindo isso do senhor". Ainda assim, Marcos do Val insistiu no argumento e completou: "Não tem que dar prioridade para presos não, tem que dar prioridade para a sociedade. Eles já estão em isolamento".



"Estou sendo interrompido por uma asneira absurda. Condenar pessoas a morte é o que estou ouvindo aqui, eu acho um absurdo", apontou o vice-presidente da CPI.

Assista: