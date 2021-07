O Brasil é um dos quase 200 países que integram a iniciativa global, criada para permitir o acesso justo e igualitário de vacinas covid-19 por meio de parcerias com laboratórios - Foto: Reprodução REUTERS/Sergio Perez

O Brasil é um dos quase 200 países que integram a iniciativa global, criada para permitir o acesso justo e igualitário de vacinas covid-19 por meio de parcerias com laboratóriosFoto: Reprodução REUTERS/Sergio Perez

Publicado 21/07/2021 13:37 | Atualizado 21/07/2021 13:49

Um novo lote com 1.036.800 de doses da vacina Covid-19 chega ao Brasil nesta quarta-feira, 21, por meio do consórcio Covax Facility. Nessa remessa são entregues vacinas da fabricante Astrazeneca/Oxford e serão distribuídas para estados e Distrito Federal pelo Ministério da Saúde nos próximos dias.

Ao todo, mais de 6 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford e 842,4 mil da Pfizer/BioNTech já foram entregues ao Brasil por meio da aliança liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros parceiros.

Vacinados

Até quinta-feira, 22, serão enviadas aos estados e ao Distrito Federal mais de 8,7 milhões de doses de vacinas covid-19. Desde o início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 154 milhões de doses. A população-alvo no Brasil é de 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos.

Segundo o Ministério da Saúde, 90,4 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina, cerca de 56,5% da população brasileira. Além disso, há 34,5 milhões de brasileiros com o ciclo vacinal completo, ou seja, já receberam a segunda dose dos imunizantes ou dose única.



Covax

O Brasil é um dos quase 200 países que integram a iniciativa global, criada para permitir o acesso justo e igualitário de vacinas covid-19 por meio de parcerias com laboratórios. Além da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consórcio é coliderado pela Coalizão para Promoção de Inovações em prol da Preparação para Epidemias (CEPI) e pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi), em parceira com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).



Segundo Ministério da Saúde, ao todo, o consórcio deve entregar 42,5 milhões de doses de vacinas Covid-19 de diferentes laboratórios até o fim de 2021.