O primeiro voo com doses da Pfizer chegou nesta terça, 20, com 1.053.000 de doses no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São PauloDivulgação / Dado Ruvic

Publicado 21/07/2021 13:00

Nesta quarta-feira, 21, a Pfizer entrega mais 1 milhão de doses da vacina contra a covid-19 ao Ministério da Saúde. Este é o segundo voo dos 13 com imunizantes programados até o dia 1º de agosto. Ao total, serão enviados 13.265.460 milhões de doses. O primeiro voo chegou nesta terça, 20, com 1.053.000 de doses no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo.

Os voos partem de Miami, nos Estados Unidos, com destino ao Brasil. Somados aos lotes anteriores, mais de 30 milhões de doses terão sido entregues ao governo brasileiro neste primeiro semestre deste ano.

A operação no aeroporto de Viracopos deve se intensificar entre os meses de agosto e setembro, já que há previsão de chegada de quase 70 milhões de doses, que fazem parte do primeiro acordo firmado no dia 19 de março e que contempla a disponibilização de 100 milhões de vacinas até o final do terceiro trimestre de 2021.

O segundo contrato, assinado em 14 de maio, prevê a entrega de outras 100 milhões de doses entre outubro e dezembro. Ao longo do ano, a Pfizer e BioNTech irão fornecer um total de 200 milhões de doses de vacina ao Brasil para apoiar o combate à pandemia.

As doses do imunizante que estão chegando ao Brasil são produzidas na fábrica da Pfizer, em Kalamazoo, no Michigan, nos Estados Unidos. Os imunizantes serão descarregados do avião entre 30 minutos e 1 hora, dependendo da quantidade, e enviados para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos. De lá, as vacinas seguirão para os mais de 38 mil postos de vacinação espalhados pelo país.

