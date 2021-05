Avião da Azul tem pane elétrica. Reprodução/TV Globo

Rio - Um avião da empresa Azul sofreu uma pane elétrica na manhã nesta segunda-feira (10) após decolar do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. A aeronave realizou um pouso de emergência no RioGaleão, na Ilha do Governador. O voo saiu às 6h30 do Rio, com previsão de chegada às 08h05 em Brasília. No entanto, devido a uma falha no motor esquerdo, a tripulação foi orientada a pousar no RioGaleão.

Segundo o administração do aeroporto da Ilha do Governador, assim que a aeronave decolou, a tripulação notou uma falha no motor esquerdo e comunicou a torre de controle. Com isso, eles foram orientados pousar no aeroporto Aeroporto Tom Jobim, o RioGaleão, para que o avião pudesse passar por uma manutenção. Ao total, mais 30 passageiros desembarcaram sem maiores problemas da aeronave, apesar do susto.

Em nota, a Azul informou que, por um problema técnico, o voo AD4800 (Santos Dumont-Brasília) alternou para o aeroporto do Galeão na manhã de hoje. A companhia ressalta que o pouso e o desembarque ocorrem normalmente e que o voo reforço para o destino está previsto para as 11h. A Azul lamentou os eventuais aborrecimentos causados, e destacou que presta toda a assistência necessária conforme previsto na resolução 400 da Anac, além de reforçar também que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações.