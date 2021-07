Brasil

Imagem do Brasil no mundo 'é a pior da história', diz presidente de associação do agronegócio

Segundo o presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcello Brito, pressão acerca do desmatamento da Amazônia tem atrapalhado o País no fechamento de novos acordos com outros países

Publicado 21/07/2021 14:26 | Atualizado há 1 hora