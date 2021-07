Ministro Braga Netto - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ministro Braga Netto Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 22/07/2021 11:47 | Atualizado 22/07/2021 12:10

No texto, Braga Netto se refere diretamente à reportagem veiculada pelo Jornal O Estado de São Paulo: "Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os Poderes de República, em um momento que exige a união nacional".

Publicidade

"O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam e sempre atuarão dentro dos limites previstos na Constituição. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira são instituições nacionais, regulares e permanentes, comprometidas com a sociedade, com a estabilidade institucional do país e com a manutenção da democracia e da liberdade do povo brasileiro", escreveu o ministro.

Apesar de ter negado a ameaça, o general usou a nota para reforçar o apoio ao voto impresso.

Publicidade

"Acredito que todo cidadão deseja a maior transparência e legitimidade no processo de escolha de seus representantes no Executivo e no Legislativo em todas as instâncias. A discussão sobre o voto eletrônico auditável por meio de comprovante impresso é legítima, defendida pelo governo federal, e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema", concluiu.