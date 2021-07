Dois presos chegam a delegacia de Águas Lindas de Goiás durante a Operação Anhanguera - Danilo Moreira/Tv Anhanguera

Publicado 23/07/2021 15:28

Rio - Seis pessoas envolvidas no caso Lázaro Barbosa foram presas na manhã desta sexta-feira, 23, em Goiás, em operação articulada com as Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal (PRF).



Segundo o Segurança Pública (SSP-GO), Rodney Miranda, três prisões foram por homicídio e três por tráfico de droga. Também foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão.

"As prisões têm relação direta ou indiretamente com o caso Lázaro Barbosa. Temos também de sete a oito inquéritos concluídos, que vamos apresentar os desfechos depois", declarou Rodney Miranda à TV Anhanguera.



Os chefes das Secretarias de Segurança Pública de Goiás e do Distrito Federal ainda homenagearam pessoas que trabalharam voluntariamente em apoio à força-tarefa policial montada para a captura de Lázaro Barbosa. Ele foi morto em 28 de junho ao resistir à captura, segundo a polícia.