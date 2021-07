Bolsonaro reafirma veto ao fundão, 'a palavra final é do congresso, que poderá derrubar o veto' | Brasil | O Dia

Brasil

Sindicato quer aumentar indenização da Vale por trabalhador morto em Brumadinho

No início de junho, a 5ª Vara do Tribunal do Trabalho condenou a mineradora a pagar indenização de R$ 1 milhão por cada um dos 131 trabalhadores diretos da Vale mortos no rompimento da barragem

Publicado 23/07/2021 11:12 | Atualizado há 3 horas