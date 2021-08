Fábio Vilas-Boas pediu exoneração do cargo - Reprodução/Sesab

Publicado 03/08/2021 20:49 | Atualizado 03/08/2021 20:51

Salvador - O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, pediu exoneração do cargo, ocupado por ele desde 2015. A decisão, divulgada nesta terça-feira (3) ocorreu dois dias após ele ter chamado a chef de cozinha Angeluci Figueiredo, do tradicional restaurante Preta, em Salvador, de "vagabunda".



"Entreguei, agora à tarde, minha carta com pedido de exoneração do cargo de secretário estadual de Saúde, que ocupava desde janeiro de 2015. A solicitação foi aceita pelo governador Rui Costa", escreveu ele nas redes sociais.

"Agradeço a confiança do governador que me fez o convite e que me deu a oportunidade de contribuir para uma verdadeira revolução na saúde, visando atender a quem mais precisa", continuou.



O governo ainda não divulgou quem ocupará o posto do ex-secretário.



Em nota, o governo disse lamentar as ofensas proferidas por Vilas-Boas. "Por meio da Secretaria de Comunicação, o governo do estado afirma lamentar o episódio, considera inadmissível qualquer tipo de agressão e manifesta total solidariedade à empresária Angeluci Figueiredo e a todas as mulheres".

O episódio ocorreu no último domingo (1). O ex-secretário ofendeu a funcionária assim que foi comunicado que a reserva feita por ele no restaurante localizado na Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos, seria cancelada devido ao tempo chuvoso na capital. O xingamento foi feito por mensagem de texto, enquanto conversava com a mulher.



Com a repercussão do caso no dia seguinte, ele pediu desculpas à profissional e às pessoas que "se sentiram ofendidas", nas redes sociais.