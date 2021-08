Crime aconteceu em janeiro de 2020 - Montagem iG / Reprodução

Crime aconteceu em janeiro de 2020Montagem iG / Reprodução

Publicado 03/08/2021 20:57

Brasília - A motorista Luzia Ferreira de Assis foi condenada, nesta terça-feira (3), a seis anos e seis meses de prisão em regime inicial semiaberto por atropelar e matar o ciclista Jailson Barbosa de Oliveira, de 34 anos, enquanto dirigia embriagada em janeiro de 2020, no Distrito Federal. Além disso, a mulher não pode dirigir enquanto cumpre a pena. As informações são do portal Metrópoles .



Luzia, de 24 anos, foi condenada pelo crime de homicídio simples, sem qualificadoras, e por "conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência".

Segundo a publicação, na época do atropelamento, ela admitiu estar sob influência de bebida alcoólica e cocaína. Na decisão, no entanto, foi levado em consideração que a mulher não tem passagens anteriores na polícia, além de não haver notícia de má conduta dela. Ela também poderá recorrer em liberdade.



O caso



O ciclista foi atropelado enquanto pedalava em direção ao trabalho na ciclovia da DF-459 no início do ano passado. A vítima foi atingida de frente e sofreu diversos ferimentos. Jailson chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas morreu na manhã de 27 de janeiro.