Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 04/08/2021 15:43 | Atualizado 04/08/2021 15:47

Brasília - Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso, nesta quarta-feira (4). De acordo com o chefe do executivo, Barroso "não vai ganhar na canetada" ao se referir a aprovação do voto impresso, além de afirmar que a questão entre eles "é pessoal".

"O senhor Barroso, obviamente, é pessoal a questão dele comigo. E ele não vai ganhar na canetada. Não estamos aqui brigando para dizer quem mais homem, quem não é mais homem. É para termos a certeza de quem o povo votou, o voto vai exatamente para aquela pessoa", disse Bolsonaro, em entrevista à rádio 96 FM, de Natal (RN).