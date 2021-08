O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) - Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ)Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 09/08/2021 08:24

Rio - O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) vai processar o governador de São Paulo João Doria (PSDB) após a acusação de que o filho do presidente teria mentido a respeito do valor de compra da sua mansão de luxo, adquirida em Brasília em março deste ano.

Segundo as informações do jornalista Guilherme Amado, o valor de indenização que o parlamentar pedirá na ação será de R$ 200 mil.

Em sua participação no Flow Podcast - um programa transmitido pelo YouTube -, Doria declarou que a mansão de Flávio teria custado, na verdade, "R$ 14 milhões. R$ 6 milhões foi o que ele [Flávio] declarou e foi fazer o registro lá em Taguatinga, no cartório lá do fim do mundo para ver se ninguém descobria".

O registro do imóvel ocorreu, na verdade, em Brasilândia, região administrativa da capital federal e localizada a 62 quilômetros do imóvel.

A assessoria do parlamentar ressaltou que entrará com uma ação contra João Doria e ressaltou que "as falas irresponsáveis do governador serão cobradas na Justiça”.