Senador Renan CalheirosPedro França/Agência Senado

Publicado 08/08/2021 16:41 | Atualizado 08/08/2021 16:55

Rio - O 'Roda Viva' receberá o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, nesta segunda-feira (9). O programa, apresentado por Vera Magalhães, vai ao ar ao vivo na TV Cultura, a partir das 22h.

O senador iniciou sua vida na política como deputado estadual por Alagoas, em 1982. Foi deputado federal e chegou ao Senado em 1995. Indicado por Jader Barbalho, conseguiu o cargo de ministro da Justiça do governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1998, e, em 2013, foi eleito presidente do Senado.

Em 2016, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello o afastou do posto, após tornar-se réu acusado por peculato. Hoje, responde a 12 inquéritos no STF, relacionados com denúncias de suposto envolvimento em casos de corrupção, nove deles ligados à Operação Lava-Jato.