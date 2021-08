O depoimento de Helcio Bruno foi aprovado em requerimento do vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues - Jefferson Rudy/Agência Senado

Brasília - A CPI da Covid ouve nesta terça-feira, 10, o tenente-coronel Helcio Bruno de Almeida, presidente do Instituto Força Brasil. Representantes da empresa Davati no Brasil disseram que ele teria intermediado um encontro entre eles e o então secretário-executivo do Ministério da Saúde, coronel Elcio Franco. A reunião envolveu a negociação das 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca.

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, autorizou nesta segunda-feira, 9, o coronel a ficar em silêncio em questionamentos que possam incriminá-lo. Ela, no entanto, negou o pedido para que ele pudesse faltar à convocação dos senadores. O requerimento é do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão.



Em depoimento à comissão, o representante da Davati no Brasil, Cristiano Carvalho, afirmou que membros do Instituto Força Brasil o receberam em Brasília junto ao reverendo Amilton Gomes, da Senah (Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários), e o ajudaram no contato com o ministério. O reverendo prestou depoimento à CPI na última terça-feira, 3, e confirmou que o encontro, de fato, ocorreu.