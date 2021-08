DJ Ivis tem cabeça raspada ao entrar em unidade prisional - Reprodução/Instagram

DJ Ivis tem cabeça raspada ao entrar em unidade prisionalReprodução/Instagram

Publicado 16/08/2021 14:05

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) afirmou, nesta segunda-feira, 16, que Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, se tornou réu pelas agressões contra a ex-mulher Pamella Holanda. O músico foi indiciado pela Polícia Civil no fim do mês passado e a denúncia do Ministério Público foi aceita pela Justiça.



Em nota, o TJCE informou que o referido processo está em tramitação na Vara Única Criminal do Eusébio. "A denúncia, ofertada pelo Ministério Público, foi recebida pela Justiça estadual. Mais informações não podem ser repassadas por conta do sigilo do processo", afirmou o tribunal.



No sábado, 14, DJ Ivis completou um mês preso por causa das agressões contra Pamella. O caso foi registrado em vídeo e denunciado pela ex-mulher.



O músico está preso em uma área de triagem no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará (SAP) otpou por deixá-lo em uma situação diferente para garantir a integridade física do DJ por causa da repercussão do caso.

No final do mês passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, rejeitou um pedido de habeas corpus feito pela defesa do cantor. A recusa do magistrado do Supremo seguiu a negativa do Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Ceará.