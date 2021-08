2.850 doses da Pfizer e 1.300 doses da Coronavac. - Foto: Marcus Fabrício

2.850 doses da Pfizer e 1.300 doses da Coronavac.Foto: Marcus Fabrício

Publicado 16/08/2021 12:04 | Atualizado 16/08/2021 12:05

São Paulo - O Instituto Butantan vai entregar na manhã desta segunda-feira, 16, mais 4 milhões de doses de Coronavac, produzida em parceria com o laboratório chinês SinoVac, ao Ministério da Saúde.

Com essa entrega, o número de vacinas entregues ao governo federal chega a 72,8 milhões. O governo de São Paulo espera enviar 100 milhões até o dia 31 deste mês.

Publicidade

Neste domingo, o secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, o superintendente da Fundação Butantan, Reinaldo Sato, e a Coordenadora Geral do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, receberam, um novo carregamento de 2 milhões de doses prontas da vacina do Butantan contra a covid-19. Na sexta à noite, 13, o governo de SP também recebeu 2 milhões de imunizantes.

Os imunizantes recebidos foram alocados no armazém do Ministério da Saúde e, antes da liberação ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), submetidos ao controle de qualidade do Butantan.