Romário (PL-RJ) bate boca com ministro da Educação por fala em programa da TV Brasil - Divulgação

Romário (PL-RJ) bate boca com ministro da Educação por fala em programa da TV BrasilDivulgação

Publicado 17/08/2021 15:50

O senador Romário (PL-RJ) e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, tiveram um bate-boca na internet. A discussão teve início nesta segunda-feira, 16, após Romário criticar a declaração do ministro durante uma entrevista à TV Brasil no dia 9 deste mês. No programa "Sem Censura", Ribeiro afirmou que crianças com deficiência "atrapalham" o aprendizado de outros sem a mesma condição.

Isso porque ele, para ele, a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para oferecer a ela atenção especial. "Inclusivismo, que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia. Ela atrapalhava o aprendizado dos outros porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial", disse o ministro da Educação.



Romário, que tem uma filha com Síndrome de Down, rebateu a fala do ministro em uma publicação no Twitter. "Somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da Educação de um país", escreveu ele.

Publicidade

Em seguida, o senador falou sobre a importância de acesso à educação para qualquer pessoa e sobre o poder transformação do país. "A atividade de educar salva vidas, transforma pessoas e nações, impulsiona a economia, elimina barreiras e transforma o mundo em um lugar melhor. Pessoas que ocupam posições de gestão pública devem trabalhar incansavelmente para que essa magia que a educação gera possa acontecer. Para isso, eles não devem poupar recursos para derrubar barreiras permitindo que todos tenham acesso e possam participar plenamente da sociedade, sendo educado, de maneira plena, sem sofrer preconceitos por suas diferenças", escreveu Romário.

Segundo o senador, a diversidade em sala de aula e ninguém que busca o conhecimento atrapalha. Na visão dele, pessoas com deficiência em sala de aula estão, com a sua presença, também contribuindo para uma importante lição, de que o país é diverso e que não se pode deixar ninguém para trás.

Publicidade

"O ministro da Educação faltou a muitas aulas, deixando a imbecilidade tomar o lugar da inteligência e da humanidade", afirmou Romário.

No entanto, Ribeiro respondeu o senador sobre a forma como Romário se dirigiu para falar com um ministro do país. "É muito deselegante quando um representante do parlamento se dirige desta maneira a um ministro de estado, ainda mais com base em uma frase tirada do contexto. Quero acreditar que o senhor não tenha assistido à entrevista e 'caiu na onda' de quem distorceu o sentido de minha frase. Para poupar seu tempo e energia, trago esclarecimentos dos seus próprios e seguidores. Fique com Deus!", disse ele.

Publicidade

Ao rebater, Romário usou o print da primeira publicação que o ministro da Educação havia feito com um erro de português. Ele falou para Ribeiro "tomar vergonha na cara" e o chamou de "idiota".

"Deselegância, imbecilidade e idiotice é o que o senhor vem fazendo com a educação do nosso país. Toma vergonha na cara", escreveu Romário.

Publicidade