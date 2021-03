Por IG - Gente

Publicado 02/03/2021 17:05 | Atualizado 02/03/2021 17:17

Rio - Uma das peoas mais polêmicas de "A Fazenda 12", a modelo e ex-vice Miss Bumbum Raissa Barbosa está recebendo uma série de alfinetadas do artista pornô Victor Ferraz, com quem namorou antes de ser chamada para compor o elenco do reality show da RecordTV. O motivo? Um comentário sobre a possibilidade de participar da nova temporada do "De Férias com o Ex: Celebs", da MTV Brasil, que, segundo relatou, foi interpretado de forma errada.

"Gente, pelo amor de Deus, não desmereci ninguém, falei por mim, que seria andar para trás, porque participei de um programa muito grande que mudou a minha vida. Não aguento mais distorcerem tudo o que digo", manifestou-se via Twitter.

Victor, porém, não perdoou: "Alguém que veio de tão baixo e chegar aonde chegou (algo inalcançável, como ela mesma já disse), menosprezar não só um projeto, como toda a equipe, integrantes e emissora, só mostra quão pequena é".

Logo em seguida, continuou a criticar. "A tal atração menosprezada já fez pessoas que, hoje, são grandes, e creio que gratas", escreveu, mencionando Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Gabi Prado, Clara Maia, Any Borges, Gabi Brandt, Stephanie Viegas e outros.

Os fãs dela, é claro, não deixaram barato. "Pior é quem ganha dinheiro com pink money, bebê", "Quem é você perto da patroa?" e "nem interagir com os seguidores interage, mas ficar nessa picuinha você se amarra" foram alguns dos comentários que pipocaram no post.