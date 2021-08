O casal teve o corpo queimado em Salvador; a suspeita é que a ação tenha sido criminosa - Reprodução/TV Record

Publicado 17/08/2021 13:20

Salvador - Um casal em situação de rua ficou ferido após o local onde dormiam ser incendiado na noite da última segunda-feira (16). O caso aconteceu no Porto da Barra, ao lado do Forte São Diogo, nas proximidades do marco zero, em Salvador.



Os dois acordaram assustados com os corpos em chama. A mulher havia corrido para a praia, na tentativa de amenizar os ferimentos. Ambos tiveram queimaduras no corpo e foram encaminhados ao HGE (Hospital Geral do Estado).

A suspeita é que o casal trabalhe como ambulante na região. Eles foram identificados como Ana Paula Correia Franzosi e Edilson Silva Souza. Em estado de choque, relataram que o fogo começou enquanto eles dormiam.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A suspeita inicial é de que o ato tenha sido criminoso. Mesmo com poucas pessoas no local, câmeras de segurança podem ajudar a polícia a investigar o que aconteceu.