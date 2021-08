Projeto "Conversas Que Importam" é organizado pelo YouTube em parceria com a Play9, - Divulgação

Projeto "Conversas Que Importam" é organizado pelo YouTube em parceria com a Play9,Divulgação

Publicado 17/08/2021 13:16

A próxima edição do projeto “Conversas Que Importam”, organizado pelo YouTube em parceria com a Play9, tem a saúde como tema principal. Com mediação do renomado oncologista e escritor Drauzio Varella,

o encontro virtual reúne as médicas Jaqueline Goes, primeira cientista a ter mapeado o genoma do SARS-CoV-2 no Brasil, Dulce Britto, coordenadora médica da saúde populacional do Hospital Israelita Albert Einstein, e o apresentador, palestrante, escritor, criador e um dos contemplados pelo Fundo Vozes Negras do YouTube, Samuel Gomes.

O bate-papo ressalta a situação da pandemia de covid-19 no país, como o andamento da vacinação, os desafios que a doença trouxe no âmbito do trabalho, do bem-estar e do relacionamento entre as pessoas. O medo constante e a busca por informações na internet também são assuntos abordados na conversa. Por fim, um bate-bola com perguntas curtas e objetivas sobre a pandemia traz mais clareza a questões ainda latentes sobre o coronavírus e as vacinas.



O vídeo vai ao ar no dia 17 agosto, nos canais do YouTube Brasil e de Drauzio Varella.