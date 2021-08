trabalhadores que construíam casas em condição precária na Grande Fortaleza - Divulgação / redes sociais

trabalhadores que construíam casas em condição precária na Grande FortalezaDivulgação / redes sociais

Publicado 17/08/2021 16:33 | Atualizado 17/08/2021 16:50

Foram resgatados 17 trabalhadores em situação similar ao de escravo em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Uma operação fiscal foi responsável pelo resgate e informou que um deles era menor de idade.



Os trabalhadores foram forçados a trabalhar na construção de casas, no município de Madalena, no interior do estado. Segundo o Ministério Público do Trabalho, todos eram mantidos em condições precárias em uma casa velha num sítio, em completa informalidade.

De acordo com as informações do G1 , ainda não se sabe se houve alguma prisão ou possíveis suspeitos ligados ao caso.



Além disso, foram lavrados 37 autos de infração por irregularidades trabalhistas. Devido ao risco de integridade física dos resgatados, a fiscalização decidiu interditar o alojamento, máquinas e trabalho em altura.

Publicidade

Segundo o MPT, os 17 trabalhadores receberam cerca de R$ 181 mil em verbas rescisórias pelo tempo de serviço prestado e terão direito a três parcelas de Seguro-Desemprego Especial do Trabalhador Resgatado.



Ainda, os homens resgatados serão encaminhados aos órgãos de assistência social do município de Madalena. Após a conclusão da fiscalização, o caso será enviado aos ministérios públicos do Trabalho, Federal (MPF) e Polícia Federal, para as devidas resoluções.