Entrega de cestas de alimentos faz parte do Brasil Fraterno, em parceria com o Sistema Faese/Senar - Divulgação

Publicado 17/08/2021 16:56

Brasília - O Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania, promoveu a entrega de mais de seis mil cestas de alimentos em Aracaju (SE), nesta segunda-feira (16.08). Foram 3,4 mil cestas distribuídas pelo Agro Fraterno e 2,8 mil pelo Brasil Fraterno. Ao todo, 33 municípios foram atendidos e beneficiados com a iniciativa.



A entrega de cestas de alimentos faz parte do Brasil Fraterno, em parceria com o Sistema Faese/Senar. O objetivo é distribuir de forma gratuita os itens para complementar outras estratégias de fomento e acesso à alimentação. A iniciativa faz parte das ações do Governo Federal para amenizar os impactos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus.



Além das entregas em Aracaju, mais duas mil cestas de alimentos serão distribuídas, na próxima semana, em Sergipe. No Brasil, já foram mais de dois milhões de cestas de alimentos entregues para 851 mil famílias, num total de mais de 41 mil toneladas.



"Para o avanço do Brasil é necessária a cooperação, essa não é uma ação só do Ministério da Cidadania. É um esforço conjunto do Governo Federal com os governos estaduais para que as pessoas possam andar com as próprias pernas. Vamos fortalecer as políticas de assistência social, para que as pessoas possam conquistar espaço com dignidade na nossa sociedade", comemorou o ministro da Cidadania, João Roma.



Também participaram da cerimônia o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas; o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; a secretária municipal da Assistência Social de Aracaju, Simone Maia; entre outras autoridades locais.

Segurança alimentar



Durante a cerimônia, também foi feita a liberação de mais de R$ 3 milhões para o Alimenta Brasil, na modalidade incentivo à produção e ao consumo de leite. O programa tem como objetivo contribuir para o abastecimento alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social por meio da distribuição gratuita de leite, além de incentivar a produção dos agricultores familiares para fortalecer o setor produtivo local.



Além disso, foi doado um veículo à entidade Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda Esperança São Miguel, que atua na redução da demanda de drogas no município de Lagarto, em Sergipe. Essa ação faz parte da regulamentação de doação de bens apreendidos pelo Fundo Nacional Antidrogas (Funad) para entidades que atuam no combate ao uso de drogas.