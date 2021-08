Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Daniel Castelo Branco

Ministro da Saúde, Marcelo QueirogaDaniel Castelo Branco

Publicado 18/08/2021 17:18 | Atualizado 18/08/2021 18:09

Brasília - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ser contra a obrigatoriedade do uso de máscaras e defendeu a retomada das aulas presenciais durante participação em um vídeo para o canal bolsonarista Terça Livre.

"Somos contra essa obrigatoriedade [do uso de máscaras]. O Brasil tem muitas leis e as pessoas, infelizmente, não observam. O uso de máscaras tem de ser um ato de conscientização", disse o ministro.

Publicidade

"Não têm sentido essas multas. Não se pode criar uma 'indústria de multa'. Imagina, estão multando as pessoas porque não estão com máscara. Se está precisando fazer isso, é porque não estamos sendo eficientes em conscientizar a população sobre o uso desse equipamento de proteção individual", acrescentou.

Na entrevista, Queiroga também afirmou que não há razão para questionar a volta das aulas presenciais. "Vamos trabalhar forte imunizar a nossa população, acabar com essa pandemia, retomar a nossa economia, fazer com que os nossos alunos voltem às salas de aulas. Não justifica aluno fora da sala de aula. 'Ah, porque o professor não vacinou' Isso não e justificativa. Daqui a pouco quer que o avô do professor se vacine", continuou. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, tem o mesmo posicionamento de Queiroga.

Publicidade

Por fim, Queiroga destacou que não vê restrição à liberdade individual caso o país exija apresentação de certificado de vacinação para a Covid para liberar a entrada em seu território, defendeu a eficácia de vacinas aprovadas Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), disse que o governo monitora todas as reações adversas ao imunizante e revelou que o governo já pensa na reabertura da economia.

O canal Terça Livre é investigado por disseminar notícias falsas sobre a pandemia. Recentemente, a CPI da Covid quebrou o sigilo bancário do Terça Livre e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mandou as redes sociais suspenderem repasses a canais investigados por disseminação de fake news.

Publicidade

Além disso, na última terça-feira (17), o blogueiro Allan dos Santos foi denunciado por incitação ao crime e por ameaçar o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal federal (STF).