Casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave aumentam em pelo menos quatro estados, aponta FiocruzLeonardo Oliveira/FioCruz

Publicado 18/08/2021 15:56 | Atualizado 18/08/2021 16:03

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou, nesta quarta-feira, que os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) apresentaram um possível aumento nas últimas seis semanas em pelo menos quatro estados, sendo eles: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. O crescimento foi constatado após análise dos dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) no período de 8 a 14 de agosto.

Ainda segundo o levantamento, apenas cinco apresentam sinal de queda na tendência de longo prazo: Alagoas, Mato Grosso (que apresenta subnotificação de casos de SRAG no Sivep-Gripe em razão de sistema próprio de registro), Paraíba, Roraima e Tocantins. No caso da Paraíba, observa-se sinal de crescimento na tendência de curto prazo (últimas 3 semanas), indicando possível interrupção na tendência queda, sinal que também está presente em outros dez estados.

Quanto às capitais, seis mostram crescimento na tendência de longo prazo. É o caso de Curitiba (SC), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Em oito delas, foi observado sinal de queda na tendência de longo prazo: Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Macapá (AP), Maceió (AL) e Palmas (TO). Na tendência de curto prazo, apresentam crescimento Aracaju (SE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Porto Velho (RO) e Teresina (PI).

“Isso evidencia a necessidade de manutenção de medidas de mitigação da transmissão e proteção à vida”, alerta o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.



Diante desse cenário, Gomes alerta que a importância de manter cautela em relação a medidas de flexibilização das recomendações de distanciamento para redução da transmissão da Covid-19, enquanto a tendência de queda não tiver sido mantida por tempo suficiente para que o número de novos casos atinja valores significativamente baixos.

O pesquisador ressaltou que é necessário também reavaliar as medidas de flexibilizações já implementadas nos estados com sinal de retomada do crescimento ou estabilização ainda em patamares elevados.