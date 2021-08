Vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), se manifesta sobre representação contra subprocuradora - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 18/08/2021 18:42

Brasília - O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), anunciou nesta quarta-feira, 18, que vai encaminhar uma representação contra a subprocuradora-geral da República Lindôra Araújo no Conselho Nacional do Ministério Público Federal (CNMP).

O motivo é após a representante do órgão afirmar para o Supremo Tribunal Federal (STF) que não é possível comprovar a exata eficácia da máscara como forma de proteção contra a propagação do coronavírus.

"A decisão ontem de Lindôra Araújo contraria totalmente a ciência, as recomendações da OMS, as recomendações da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), toda a lógica da ciência", disse Randolfe.

A manifestação sobre uso da máscara foi feita em pareceres assinados pela subprocuradora e enviados em resposta a dois pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela falta do item. Os pedidos foram feitos pela presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), e de parlamentares do PSOL. Eles alegavam crimes de infração de medida sanitária preventiva, de emprego irregular de verbas públicas, de perigo para a vida ou saúde e submissão de menor a vexame ou constrangimento.

"Essa conduta não se reveste da gravidade própria de um crime, por não ser possível afirmar que, por si só, deixe realmente de impedir introdução ou propagação da covid-19", escreveu ela.

O posicionamento da subprocuradora contraria a comunidade científica, que já atestou a importância do equipamento de proteção individual como medida preventiva central para frear o contágio pelo novo coronavírus.



Em junho, Bolsonaro relatou ter pedido a Queiroga um parecer para desobrigar uso de máscara a vacinados e quem já foi infectado. O ministro da Saúde, que usa máscara rotineiramente, disse, na ocasião, que o presidente queira instigar as pesquisas.