A associação de procuradores da República orienta como deve ser o uso do equipamento de proteção contra o coronavírusImagem Arquivo

Publicado 18/08/2021 18:59 | Atualizado 18/08/2021 19:01

Após a subprocuradora Lindôra Araújo manifestar ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não vê crime do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por sair sem máscara durante a pandemia, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) usou as redes sociais para falar sobre a importância do uso de proteção.

"A máscara é uma barreira física que reduz significativamente o risco de contágio por Covid-19. Estudos de todo o mundo já concluíram que, se usada corretamente, o índice de proteção chega a 90%", diz a associação.

A associação orienta como deve ser o uso do equipamento de proteção contra o coronavírus. "A máscara deve estar justa ao rosto e sempre cobrir nariz e queixo. Sempre tenha uma máscara reserva: ela deve ser trocada a cada 3 horas ou sempre que estiver úmida ou suja e sempre higienize as mãos ao tocar a máscara", indica.

Ainda apontam sobre as máscaras cirúrgicas ou as do tipo N95/PFF2, pois, nesse momento, se mostram mais eficazes do que as de pano. "Mas se você tiver acesso apenas às de tecido, lave-as assim que chegar em casa", avalia a ANPR.

Por fim, a associação explica que a máscara deve ser usada mesmo por quem já tomou uma ou duas doses da vacina.