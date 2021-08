Conforme apontado pelas investigações, Lorraine usava roupas pretas e gorro para circular pela Cracolândia, onde tinha uma mesa de venda de drogas - Reprodução

Conforme apontado pelas investigações, Lorraine usava roupas pretas e gorro para circular pela Cracolândia, onde tinha uma mesa de venda de drogasReprodução

Publicado 19/08/2021 16:59 | Atualizado 19/08/2021 17:01

São Paulo - A Justiça negou, nesta quarta-feira (19), o pedido de prisão domiciliar de Lorraine Cutier Bauer Romeiro, conhecida como "Gatinha da Cracolândia". A investigada havia solicitado a prisão domiciliar para cuidar da filha, que tem apenas nove meses.



Lorraine foi presa em Barueri, em São Paulo, no dia 22 de julho, no âmbito da Operação Carontes. De acordo com a Polícia Civil, ela lucrava, em média, R$ 6 mil por dia com tráfico de drogas na Cracolândia. Ela pegava um quilo por cerca de R$ 21 mil o vendia por até R$ 35 mil, aponta a corporação.

Segundo o portal R7, o advogado da acusada ainda não teve acesso ao processo, mas entrou com um mandado de segurança que está pendente de decisão. Ainda de acordo com a defesa, ela continua presa no 89° Distrito Policial, no Morumbi.

No início do mês, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) ofereceu uma denúncia contra Lorraine por tráfico de drogas, aceita pela Justiça. O delegado responsável pela prisão da acusada, Roberto Monteiro, disse que ela agia "como liderança do tráfico" e "ostenta um nível de vida alto, proveniente do tráfico de drogas".