Humberto Costa na CPI da Covid - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 19/08/2021 15:59 | Atualizado 19/08/2021 16:02

Brasília - O senador Humberto Costa (PT-PE) aproveitou a sessão desta quinta-feira (19) da CPI da Covid para questionar Francisco Maximiano sobre as fraudes na Precisa Medicamentos. "Quem promoveu as fraudes foi a Envixia?", indagou.

Após receber uma resposta afirmativa, o parlamentar continuou: "Temos aqui um documento da perícia do Senado Federal que chega a supor que a fraude foi cometida dentro do próprio Ministério da Saúde. Será que a Envixia, que era aquela espécie de cupido empresarial, que juntas as empresas para fazerem negócio, ela teria estrutura para dentro do ministério fraudar procuração, fraudar o termo de que nada consta... Como teria sido isso?", perguntou.

Em seguida, Maximiano ficou calado e o questionamento foi respondido por seu advogado. Assista ao vídeo:

Senador Humberto Costa questiona Maximiano sobre fraudes na Precisa Medicamentos.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/lrOsRj2p8K — Jornal O Dia (@jornalodia) August 19, 2021

Em outro momento, Humberto Costa também questionou Maximiano sobre o motivo da viagem que fez a Índia após o rompimento do laboratório indiano Baraht Biotech com a Precisa Medicamentos. O senador destacou que o rompimento se deu após verificar que os documentos eram falsos para intermediar a compra do imunizante Covaxin.



"Eu fui a Índia apresentar para eles as evidências e as provas de que nós recebemos esses documentos da Envixia, um parceiro deles", disse o depoente.



O senador desmentiu Francisco Maximiano dizendo que tinha um documento enviado pela perícia do Senado Federal que afirma que a “fraude foi cometida dentro do Ministério da Saúde”

Além disso, durante a mesma sessão a senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que Precisa Medicamentos não tinha contrato com a Bharat Biotech e convocou Maximiliano a mostrar o documento caso ele exista. "Esses documentos falsos só me comprovam uma coisa: a Precisa não tinha contrato coma Bharat. E só tem um jeito de Vossa Senhoria e asua empresa se safar de tudo isso, que é apresentar o contrato. Mas há algo mais grave que isso, teve o conluio direto do Ministério da Saúde", afirmou.

Vejo o vídeo com a fala da senadora:

Senadora Simone Tebet afirma que Precisa Medicamentos não tinha contrato com a Bharat Biotech.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #ODia pic.twitter.com/2aqiBokDEd — Jornal O Dia (@jornalodia) August 19, 2021

