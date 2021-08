Arrependido, o suspeito deixou um bilhete indicando onde a moto estava - Reprodução

Publicado 19/08/2021 13:39

Fortaleza - Um ladrão abandonou a moto que havia roubado em Parambu, no estado Ceará, e deixou um bilhete indicando para o dono do veículo onde ele poderia encontrá-la. Segundo informações do G1, o papel com a informação foi deixado quarta-feira (18) debaixo da porta da residência do frentista que teve a moto roubada.



No bilhete o ladrão explicou o local onde o veículo estava: “Sua moto está entre o Novo Assis e Morada Nova, no rio”. De acordo com a polícia, a moto foi levada dia 10 de agosto, durante um assalto a um posto de combustível localizado em Campo Grande, zona rural do município de Parambu.

Assim que recebeu o bilhete o homem acionou a Polícia Militar e Guarda Municipal, que iniciaram as investigações. A moto foi encontrada no lugar informado no bilhete, distante 20 km do local do assalto.



A polícia acredita que o suspeito se arrependeu e decidiu abandonar o veículo. A moto foi levada para a Delegacia Municipal de Parambu e depois entregue ao proprietário. A polícia ainda não tem a identidade do suspeito.