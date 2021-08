Jair Bolsonaro - Marcos Correa

Jair BolsonaroMarcos Correa

Publicado 19/08/2021 14:43 | Atualizado 19/08/2021 14:44

São Paulo - Durante uma passagem por Cuiabá na manhã desta quinta-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) propôs um acordo com Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral.



Bolsonaro disse que está disposto a dialogar com com os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, e do Supremo Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão. De acordo com o presidente, somente um diálogo mudará o destino do país.

"Quero paz, quero tranquilidade. Converso com o senhor Alexandre de Moraes se ele quiser conversar comigo. Converso com o senhor Barroso se ele quiser conversar comigo. Converso com o Salomão se quiser conversar comigo", disse o presidente durante coletiva de imprensa.



Bolsonaro ainda perguntou se "é pedir muito" um momento de diálogo e afirmou que de sua parte, as portas nuncas estarão fechadas para ninguém.