Publicado 19/08/2021 20:47 | Atualizado 19/08/2021 20:50

Brasília - Reconhecida por sua contribuição importante para programas de combate à fome e à pobreza no País, a socióloga Anna Maria Peliano faleceu nesta quinta-feira, 19. Ela lutava contra um câncer.

Anna foi servidora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) por quase 37 anos. Ela ingressou em novembro de 1976 e se aposentou em abril de 2013.

O órgão divulgou nota de pesar lamentando o falecimento da socióloga e destacou que ela foi diretora de Estudos e Políticas Sociais, ocupou cargos de coordenação e "deixa uma extensa e importante produção de pesquisas sobre políticas sociais".

"A diretoria colegiada solidariza-se com familiares, amigos e demais colegas do Ipea", diz a nota.

Anna Peliano atuou como coordenadora do Núcleo de Estudos da Fome da Universidade de Brasília (UnB) e foi uma das mentoras do Mapa da Fome, que subsidiou o trabalho do também sociólogo Herbert de Souza (Betinho) na Campanha Nacional contra a Fome em 1993, servindo de referência na área.

Ela também contribuiu para a elaboração do programa Bolsa Família e integrou o grupo de trabalho original do programa.

Anna atuou também como assessora do Ministério da Agricultura para a implantação de Programas de Alimentação Popular em 1985 e foi Secretária-Executiva da Comunidade Solidária (1995-1998).