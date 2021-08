Bolsonaro e Sikêra Jr nos bastidores de programa - Reprodução

Bolsonaro e Sikêra Jr nos bastidores de programaReprodução

Publicado 20/08/2021 11:58

Pelo menos 32 apresentadores e influenciadores receberam verba pública para veicularem campanhas favoráveis ao governo federal. É o que mostram planilhas da Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) que foram entregues à CPI da Covid no Senado.



Segundo informações da Folha de S. Paulo, as campanhas falam sobre "cuidado precoce", agenda positiva, lançamento da cédula de R$ 200, violência contra mulheres e outras 6 iniciativas.

Na televisão, a publicidade ficou por conta de apresentadores ligados a emissoras mais alinhadas ao governo federal, como a Record TV e a Rede TV. O próprio dono da Rede TV, Marcelo de Carvalho, faturou no mínimo R$ 122 mil, revela a planilha da Secom.



O dono da emissora e apresentador do programa Mega Senha é crítico assíduo das medidas de isolamento social de contenção ao contágio do vírus. Ele também defendeu publicamente o tratamento precoce em mais de uma oportunidade.



Outros apresentadores da emissora também foram beneficiados, como o bolsonarista Sikêra Júnior, Luciana Gimenez e Luís Ernesto Lacombe.