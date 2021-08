"Eu fiz tudo dentro das quatro linhas da Constituição", disse Bolsonaro - Marcos Correa

Publicado 21/08/2021 13:42 | Atualizado 21/08/2021 13:42

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) argumentou há pouco que o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes apresentado por ele nesta sexta-feira, 21, ao Senado não é uma "revanche". Ainda assim, Bolsonaro reclamou de estar sendo investigado pelo Supremo no que chamou de "inquérito do fim do mundo".

"Eu fiz tudo dentro das quatro linhas da Constituição. Engraçado, quando eu entro com uma ação no Senado fundada na Constituição, o mundo cai na minha cabeça. Quando uma pessoa, com um inquérito do fim do mundo, me bota lá, ninguém fala nada. Não é revanche, cada um tem que saber o seu lugar. Só podemos viver em paz e harmonia se cada um respeitar o próximo e saber que existe um limite, que é a nossa Constituição", afirmou Bolsonaro, em Eldorado (SP), onde visita a mãe. "Todos os incisos do artigo 5º da Constituição, cumpri todos. Não tem nenhum ato meu fora dessas quatro linhas", completou.

O pedido de impeachment do ministro do STF foi protocolado digitalmente pela Presidência da República diretamente no gabinete do Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e é assinado apenas por Bolsonaro. O pedido em si soma 17 páginas, mas o arquivo protocolado no Senado é bem maior, pois inclui cópias de documentos pessoais de Bolsonaro e alguns despachos de Moraes. O documento conta com a firma reconhecida de Bolsonaro, depositada em um cartório da Asa Norte de Brasília.